Россиянам объяснили, за что могут оштрафовать на заправке | 360°

Общество 12 октября 2022, 03:58 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, за что могут оштрафовать на заправке Юрист Савельев предупредил водителей о риске получить штраф на АЗС РИА «Новости»

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Посещение автозаправочных станций может обернуться для водителей штрафом. Речь идет о нарушениях правил противопожарной безопасности, сообщил юрист Сергей Савельев изданию «Прайм».

Представитель Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев напомнил, что на заправках действуют нормы, которые нельзя нарушать.

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«Так, водителя, закурившего на территории АЗС могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа. Его размер варьируется от пятисот до тысячи пятисот рублей», — рассказал собеседник агентства.

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Также штраф могут выписать водителям за заправку транспортного средства с работающим двигателем или ремонт автомобиля на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев напомнил, что внимание сотрудников Госавтоинспекции чаще всего привлекают машины с тонировкой или обилием наклеек.

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