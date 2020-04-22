Россиянам объяснили, за что их накажут во время режима самоизоляции

Административная ответственность по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ грозит тем, кто нарушил правила о введении в регионе режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Избежать наказания не удастся ни физическим, ни должностным, ни юридическим лицам.

Часть 2 статьи 6.3 КоАП предусматривает ответственность для россиян с подозрением на коронавирус, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и тех, кто контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией. Всем им грозят штрафы при несоблюдении предписаний.

Кроме того, к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП, уточнила «Газета.ru», привлекут тех жителей Москвы, которые не следуют установленным столичными властями требованиям. Штрафовать могут за несоблюдение дистанции, выход из дома без причины и посещение общественных мест.

Наказание, заметили в Верховном суде, «должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности».

Многие российские регионы вслед за Москвой и Подмосковьем ушли на режим полной самоизоляции, во время которого население должно оставаться дома. Выходить разрешено в магазин, аптеку, для выгула собаки и выноса мусора. В столице и области действует пропускной режим.