Россиянам объяснили высокие цены при крепком рубле

Товары на полках в магазинах не опускаются в цене и при высоком курсе рубля, потому что в ценообразовании появилось множество дополнительных переменных, в числе которых расходы на логистику и посредников. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

К концу года товары российского производства подорожают не более, чем на 5% — государство серьезно следит за инфляцией и всевозможными ценовыми сговорами. Однако, как предупредил Переславский в беседе с агентством «Прайм», несмотря на крепкий рубль падения цен ждать не стоит. Дешеветь не будет даже импорт, в большей степени зависящий от курса национальной валюты, отметил собеседник агентства.

С одной стороны, можно приобретать товары по сравнительно низкой цене, но с другой — к закупкам прибавились расходы на посредников и логистику. Исключение составляют отдельные товары, цены на которые были значительно подняты в спешке. И поскольку теперь их никто не покупает, то продавцы делают скидку.

«Далеко не факт, что цены вернутся к уровням прошлого года. Куда более вероятно развитие событий, при котором они замрут на текущих уровнях и рынок будет ждать дальнейшего развития событий», — считает экономист.