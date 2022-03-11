Россиянам объяснили, во что снова можно вкладывать деньги

На фоне роста курса доллара и евро, а также растущих ограничений со стороны западных стран, россияне стали стремиться так или иначе сохранить и приумножить свои сбережения, которые ранее были накоплены. Например, многие задумываются о том, чтобы вложиться в жилье, а также в валюты стран, которые не стали вводить антироссийские санкции.

Что из таких предложений может представлять настоящий интерес, а от чего следует воздержаться, рассказал в беседе с агентством «Прайм» директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин. Он сообщил, что именно для инвестиций в жилье сейчас наступило не самое лучшее время. Аржанухин поделился, что на фоне неопределенности жилье стоит приобретать только для собственного проживания, если подобная потребность действительно имеется.

«Если рассматривать коммерческие цели — аренда, перепродажа, я бы не советовал, поскольку именно сейчас мы находимся на пике вывода на рынок инвестиционной недвижимости, и риск дальнейшего снижения стоимости жилья сохраняется, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где был высокий рост», — пояснил Аржанухин.

Также эксперт отметил, что многие россияне сейчас думают о вложениях в валюту более дружественных к России стран, например, в деньги Китая. Но Аржанухин предупредил, что активничать в этом плане сейчас тоже не следует, поскольку у рубля остается шанс укрепиться.