Россиянам объяснили влияние опенспейсов на душевное здоровье

Плюсы и минусы опенспейсов и их влияние на ментальное здоровье обозначили психологи и ректутеры в беседе с «Известиями». Эксперты рассказали, кому противопоказаны открытые офисные пространства.

Изначально стиль открытых пространств организовали для усиления контроля за сотрудниками и экономии места в офисе. Раньше огромное пространство делили перегородками, получался «муравейник». Сейчас в опенспейсах зонируют пространство: рабочая зона, комнаты отдыха и переговорные.

«Такой стиль имеет преимущества, связанные с мотивационным моментом — так называемым заражением рабочим ритмом, — отмечает психолог Эльдар Осипов.

Из минусов — высокий риск распространения вирусных инфекций и отсутствие полной тишины. Такой формат организации пространства не подходит интровертам и сотрудникам старшего возраста.

Цель руководства — создать комфортную среду для исполнения обязанностей. Рабочее место должнго быть безопасным, удобным, хорошо освещенным, считает директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Работодатель обязан следовать Трудовому кодексу РФ и нормам СанПиН.