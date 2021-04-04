Россиянам объяснили, как вести себя при телефонном разговоре с мошенником

При звонке мошенника ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям. Лучше всего сразу положить трубку и перезвонить в банк. В реальности сотрудник кредитной организации сам знает, что делать, и никогда не будет просить о каких-то манипуляциях клиента. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Сбербанк.

«Сразу прекратите разговор — положите трубку и сами перезвоните по номеру, который написан на банковской карте. Не делайте ничего под диктовку незнакомцев. Настоящий сотрудник банка все операции для защиты ваших карт и счетов может сделать сам», — посоветовали в Сбербанке.

Специалисты призвали не поддаваться эмоциям. Обманщики специально торопят, пугают, взывают к чувству справедливости или сулят золотые горы, чтобы помешать своей жертве думать.

Ранее руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева предупредила, что мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они сулят высокий процент по вкладам. Чтобы его «оформить» они присылают ссылку на фейковую страницу аутентификации, где просят ввести логин и пароль от онлайн-банка.