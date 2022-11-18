Общество 18 ноября 2022, 08:00 Россиянам объяснили важность приема витаминных комплексов в осенне-зимний период Тимур Иванов

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В холодное время года люди болеют чаще обычного. Вирусы лучше приживаются во влажном воздухе и при низких температурах. Дефицит солнца, отсутствие свежих овощей и фруктов — все это со временем приводит к ухудшению общего состояния организма и авитаминозу. Даже если человек регулярно употребляет полезные продукты и богатые минералами овощи и фрукты, он не может получить дневную норму необходимых организму веществ. Помочь организму выжить в осенне-зимний период можно при помощи регулярного приема витаминов.

Сложный процесс синтеза

Прежде чем витамин С появляется на полках аптек, он проходит через сложный и, на первый взгляд, запутанный процесс синтеза. Несмотря на это, в его основе лежат натуральные продукты. В создании этого крайне важного для здоровья витамина участвует извлеченный из зерна крахмал и сорбитол — спирт со сладким вкусом. Он получается благодаря ферментативному процессу, активную роль в котором играет деятельность бактерий. Так появляется сорбоза.

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На следующем этапе она преобразовывается в особую кислоту. После ее обработки соляной кислотой происходит образование грубо очищенной аскорбиновой кислоты.

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Не менее интересным является и процесс появления в природе витамина D. Его главным поставщиком сырья являются овцы. Именно их кожные железы выделяют вещество, известное в природе под названием «ланолин». При этом полученный искусственным путем витамин D никак не угрожает здоровью. В конечном итоге он — точная копия форм, обнаруженных в природе.

Лидер среди витаминов

Для того чтобы поддержать здоровье в период холодов, следует помнить о важности комплексного приема витаминов групп C, А, E и магний B6. Именно они — а также многие другие полезные витамины и минералы — содержатся в витаминно-минеральных комплексах Компливит®. Продукция этого бренда — который, согласно исследованиям, является лидером в России по узнаваемости и потреблению — восполняет дефицит витаминов и минералов, притом в каждой таблетке они содержатся в правильной дозировке, учитывающей суточные нормы потребления.

Эти витаминно-минеральные комплексы производятся на одном из крупнейших фармацевтических заводов России — УфаВита. Предприятие соответствует всем критериям качества и сертифицировано стандартом GMP, что подтверждает качество производимого продукта.

Кстати, в 2022 году бренд порадовал потребителей «трансформацией»: привычные всем витамины появились в аптеках в новой яркой упаковке.

Детские капризы

Если взрослые в основном осознают пользу витаминов, то ребенка зачастую сложно уговорить проглотить таблетку. В интернете много рекомендаций по этому поводу: например, «предложить» лекарство кукле или даже спрятать в конфете с начинкой из повидла.

С витаминно-минеральными комплексами Компливит® все эти ухищрения не понадобятся. Так, витаминно-минеральный комплекс Компливит® Актив жевательный для детей с 3-х до 10-ти лет выпускается в виде жевательных таблеток со вкусами банана или вишни. При этом содержание сахара в жевательной таблетке в четыре раза ниже, чем в популярных витаминно-минеральных комплексах для детей в форме мармеладных пастилок, что значительно снижает углеводную нагрузку у детей. В составе — комплексные вещества и микроэлементы, обеспечивающие здоровый рост и развитие ребенка, укрепление костей, мышц и зубов, поддержку памяти и интеллекта и, конечно, поддержку иммунитета. Суточная норма соответствует нормам физиологических потребностей детей. Для школьников в линейке есть свой витаминно-минеральный комплекс, состав которого разработан специально для поддержки иммунитета и повышения устойчивости организма ребенка к высоким умственным и физическим нагрузкам — Компливит Актив для школьников.

При этом одного приема витаминов осенью и зимой для сохранения иммунитета недостаточно. Этого можно добиться только при помощи комплексного подхода. Важно не только пить витамины, но и соблюдать режим сна, избегать стрессов и стараться употреблять здоровую пищу.