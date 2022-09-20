Россиянам объяснили, в каком случае количество прописанных в квартире влияет на стоимость ЖКУ | 360°

Общество 20 сентября 2022, 11:00 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, в каком случае количество прописанных в квартире влияет на стоимость ЖКУ

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Стоимость коммунальных услуг может зависеть от количества прописанных в квартире людей, если в квартире не установлены счетчики. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель Московского жилищного союза, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

Если индивидуальные счетчики стоят и исправны, стоимость коммунальных услуг будет зависеть только от них. Однако еще счетчиков нет или не проведена поверка, плата может увеличиться в зависимости от количества зарегистрированных жильцов.

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«Если отсутствует физическая или техническая возможность установки приборов учета, могут быть расчеты по нормативу потребления. В таком случае, если количество проживающих увеличивается, увеличивается и плата за коммунальные услуги. Если же счетчик не прошел поверку, это более распространенный случай, первые полгода оплата идет по среднему потреблению за предыдущие месяцы, а дальше считается по нормативу — либо по количеству зарегистрированных, либо по количеству собственников», — пояснил Крохин.

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