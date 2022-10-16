Россиянам объяснили, в каких случаях квартиру могут проверить без согласия собственника | 360°

Общество 16 октября 2022, 15:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам объяснили, в каких случаях квартиру могут проверить без согласия собственника Юрист Редин заявил о возможности проверки квартиры без согласия собственника РИА Новости

Читать 360tv в

Определенные структуры в ряде случаев имеют право проводить проверки квартир граждан России без согласия собственников. Об этом заявил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин агентству «Прайм».

По словам юриста, явиться по месту жительства могут не все компании и органы. Такие полномочия есть только у ограниченного перечня структур.

Реклама

Собственник жилья обязан впустить полицию при наличии постановления на обыск. ФНС также имеет право проводить проверки в том случае, если собственник ведет на дому предпринимательскую деятельность.

Реклама

Редин напомнил, что отказ от проверки воспринимается негативно и может привести к применению мер ответственности. В качестве примера он привел случай, когда сотрудника коммунальной службы не пустили в квартиру, и это привело к прорыву водопроводных труб.

Покупатели квартир в новостройках Московского региона стали оформлять ипотеку на более длительный срок. Всего за три месяца доля кредитов на срок до 10 лет уменьшилась почти в пять раз. Одновременно доля ипотеки на срок в 20-30 лет выросла достигла рекордных 77%, написали Дни.ру.

0 0 0 0 0 0