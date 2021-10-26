Россиянам объяснили, в каких случаях плата за услуги ЖКХ должна снижаться

Россияне могут не платить или получить перерасчет за некачественные услуги, оказываемые поставщиками тепла, воды и других ресурсов, заявил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

По закону отопление должно быть включено, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится не выше восьми градусов, напомнил Минко в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что более поздний запуск отопления не допускается, а более ранний, наоборот, возможен.

«При этом, запущенное отопление — это не просто булькающая вода в батареях, это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых жилых помещениях — ниже +20», — подчеркнул Минко.

Если отопление запущено, но в квартире недостаточно тепло, показатели отличаются от нормативов, нужно обращаться в управляющую компанию, отметил собеседник агентства. Специалисты должны устранить все проблемы, связанные с внутридомовой сетью.

Весь период непредоставления качественных услуг подлежит перерасчету, добавил Минко. Потребители, по его словам, не обязаны платить за него.

Минстрой разработал проект развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Документ раскритиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), где заявили о необходимости его серьезной доработки.