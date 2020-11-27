Россиянам объяснили, в каких случаях часть пенсии придется вернуть

Бывают случаи, когда получателя пенсии просят вернуть ее полностью или же частично. Обычно это происходит из-за счетной ошибки или самого пенсионера, пояснила юрист фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максимилиана Гришина.

По словам юриста, примером счетной ошибки является начисление пенсии умершему человеку. В этом случае родственников попросят вернуть деньги.

«Если же, допустим, гражданин жил на Севере, получал в тот период повышенную пенсию, а затем сменил место жительства и не сообщил профильным органам об этом, его также могут обязать вернуть деньги, поскольку тут уже речь идет о злоупотреблении», — рассказала Гришина агентству «Прайм».

Она добавила, что если Пенсионный фонд требует вернуть переплату, то стоит прийти в отделение и выяснить ситуацию. Деньги действительно придется отдать в случае подтверждения переплаты.

При этом стоит помнить, что потребовать вернуть средства может только Пенсионный фонд. Никакие другие организации не имеют права просить у человека пенсию. Юрист подчеркнула, что в случае возвращения ПФР выдает реквизиты для уплаты или же сам вычитает необходимую сумму из следующей пенсии.