Эксклюзив 19 января 2024, 12:03 Россиянам объяснили увеличение числа отказов в заявках на ипотеку Брокер Ракута назвал ужесточение требований банков причиной отказов в ипотеке

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В России в последнее время возросло количество отказов банков на выдачу ипотеки. Причиной этого стали ужесточившиеся требования со стороны кредитных организаций. Об этом «360» сообщил эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Здесь вопрос в том, что банки ужесточили требования к заемщикам, в первую очередь, что касается платежеспособности. Банки более тщательно ее проверяют, запрашивают подтверждающие документы. Не для всех эта проверка подходит, в связи с этим число отказов увеличилось», — сказал он.

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Ракута добавил, что банки также поменяли подход к рассмотрению платежеспособности заемщика.

«Если раньше при зарплате в 100 тысяч рублей банк мог дать ипотеку на половину этой суммы в качестве ежемесячного платежа, то сейчас методика изменилась. Из этой зарплаты тысяч 40 пойдут в ипотеку, а остальные останутся на жизнь. Банки начали более тщательно проверять кредитную историю. Этот момент временный, банки могут как ослабить меры по проверке, так и подкрутить их, тогда отказов станет больше», — добавил эксперт по недвижимости.

Ранее РБК сообщил, что в начале января 2024 года россиянам в выдаче ипотеки по онлайн-заявкам отказали в 35% случаев.

Экономист Михаил Беляев прогнозировал, что в 2024 году средняя ипотечная ставка в России составит порядка 10%.