Общество 22 января 2023, 18:48 Россиянам объяснили уменьшение авансовых выплат Адвокат Калинина разъяснила новые правила начисления аванса россиянам РИА «Новости»

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Российские компании начали выплачивать сотрудникам авансы за январь. Многие выражают удивление, потому что сумма оказалась меньше, чем в другие месяцы. Адвокат Ирина Калинина в беседе с «Российской газетой» объяснила, что общая сумма зарплаты не изменится, просто в стране с 1 января поменялись правила уплаты НДФЛ.

Раньше удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась вся сумма, полученная сотрудником.

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«Теперь законодательство обязывает работодателя удерживать подоходный налог и с аванса, и с заработной платы», — пояснила она.

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По новой схеме удержания происходят по принципу «день в день»: когда заплатили, тогда же и вычли налог. Иными словами, расчет НДФЛ дробится. Но на общей сумме зарплаты это не отражается. Невыплаченную разницу начислят при следующей выплате, добавила Калинина.

Для наглядности эксперт привела пример. Допустим, оклад работника равен 40 000 рублей. После вычета подоходного налога (13%, или 5200 рублей) сумма равняется 34 800 рублям. Из них 16 тысяч он получал в качестве аванса и 18 880 — в зарплатную часть. Так было раньше.

Теперь сотрудник будет получать в аванс 13 920 рублей. Это все те же 16 000, но с учетом вычета 2080 рублей в качестве подоходного налога, уточнила Калинина. В зарплату выплатят 20 880 рублей (общая сумма 24 000 минус 3120 в качестве налога).

«Но в общем итоге работник получает все те же 34 800 рублей», — заключила юрист.