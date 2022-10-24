Россиянам объяснили тонкости документооборота со странами СНГ | 360°

24 октября 2022, 18:20
Россиянам объяснили тонкости документооборота со странами СНГ
«Парламентская газета» перечислила российские документы, которые действуют в странах СНГ.
Жители России могут попасть без заграничного паспорта в Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Армению. Для посещения Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Азербайджана нужен загранпаспорт.
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Специалист по туризму Николай Мельник заметил, что беспрепятственный въезд не значит, что в эти странах можно пребывать постоянно. Везде этот срок разный.
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Отмечается что между Россией и странами СНГ действует соглашение о взаимном признании документов о высшем образовании. Согласно этому договору, российские дипломы признаются в Таджикистане, Молдавии, Узбекистане, Армении, Казахстане, Киргизии, Белоруссии и Армении.
Также во всех странах СНГ действуют водительские права, полученные в России.
Армения
Казахстан
Белоруссия
Киргизия
Молдавия
Россия
Узбекистан
Таджикистан
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