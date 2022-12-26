Эксклюзив 26 декабря 2022, 12:29 Россиянам объяснили, стоит ли радоваться инициативе Минстроя связать рост тарифов ЖКУ с доходами Юрист Крохин объяснил, что преследует Минстрой с идеей связать тарифы ЖКУ с доходами РИА «Новости»

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Общественный совет при Минстрое предложил повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги с учетом дохода граждан конкретного региона. Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с «360» сказал, что инициатива звучит достаточно туманно.

По его мнению, Минстрой продвигает интересы поставщиков услуг, поэтому у него в последнее время много инициатив, направленных на повышение тарифов.

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«Предложение не стоит рассматривать всерьез, пока не будет комплексного предложения, а именно, за счет каких источников будут субсидироваться чрезмерные расходы граждан. Если федеральный бюджет подтвердит, что будет социальная поддержка населения, то предложение можно рассматривать позитивно», — отметил он.

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Если власти не собираются субсидировать население, тогда «грош цена этой инициативе», подчеркнул эксперт.

При этом Крохин считает, что данными заявлениями Минстрой пытается информационно смягчить удар и это на фоне шквального роста тарифов на ЖКУ в 2022 году в декабре.

«На мой взгляд, подобные инициативы, которые не направлены на повышение уровня жизни населения и выравнивания прав граждан вне зависимости от региона проживания, вредят единству страны, единству цели социальной политики государства», — заключил Крохин.