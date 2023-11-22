Эксклюзив 22 ноября 2023, 16:06 Россиянам объяснили снижение цен на китайские автомобили Автоэксперт Попов назвал насыщение рынка причиной удешевления китайских машин РИА «Новости»

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Китайские автомобили на российском рынке начали немного дешеветь из-за перенасыщения рынка и появления все большего числа моделей. Об этом «360» рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Просто их количество неуклонно растет, приезжают новые марки. В нынешних условиях даже статичное положение цены следует рассматривать как удешевление. Марок и моделей стало больше, выбор стал больше», — сказал он.

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Попов отметил, что некоторые люди жалуются на комфорт в китайских автомобилях, но есть и положительные отзывы.

«Но в основном все эти версии касаются тех, кто мало передвигается на автомобиле. Думаю, нужно дождаться, когда мы получим полное предоставление о китайском автопроме. С точки зрения маркетинга все хорошо, а как на самом деле — узнаем через несколько лет», — подчеркнул автоэксперт.

Также он развеял сомнения тех, кто раздумывает над покупкой «китайца» или ждет дальнейшего снижения цен.

«Они думают, что появится другая марка? Не появится. Думаю, что цены будут стоять на месте, но это уже следует воспринимать как удешевление», — заключил специалист.

Ранее Попов дал совет, как правильно выбрать себе китайский автомобиль.