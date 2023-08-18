Общество 18 августа 2023, 16:43 Россиянам объяснили, сколько продлятся новогодние каникулы Правительство утвердило календарь выходных на 2024 год РИА «Новости»

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Новогодние каникулы для россиян продлятся с 30 декабря по 8 января. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2024 году, сообщили в официальном Telegram-канале правительства.

Кабмин напомнил, что 6 и 7 января 2024 года выпадают на выходные дни — субботу и воскресенье.

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«Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно», — пояснили в правительстве.

Последние два дня декабря также выпали на выходные дни. Поэтому россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. Нерабочими в 2024 году станут 23–25 февраля, а также 8–10 марта.

Субботу, 27 апреля, перенесут на 29-е число. А 2 ноября — на 30 апреля. Таким образом, первые майские праздники начнутся с 28 апреля и завершатся 1 мая. Вторая череда выходных выпадает на 9–12 мая.

День России, 12 июня, в стране нерабочий день. День народного единства подарит сразу два выходных — 3 и 4 ноября. Субботу, 28 декабря, перенесут на 30-е число. Поэтому новогодние праздники начнутся в конце 2024 года — с 29 декабря.