Общество 09 февраля 2023, 18:49 Россиянам объяснили, с какими проблемами могут столкнуться иностранные разработчики в RuStore

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Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков обсудил с ИА НСН сообщение о том, что российский магазин приложений RuStore разрешил зарубежным разработчикам размещать приложения.

Кусков усомнился, что иностранные разработчики проявят интерес к этой платформе в связи с нынешними непростыми реалиями. Он выделил две проблемы, с которыми они могут столкнуться. Первым момент — это оплата, а второй — санкции.

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«Не каждый крупнейший разработчик будет готов сейчас сотрудничать с российским магазином приложений, потому что это может привести к санкциям со стороны Apple и Google. Там совершенно другие деньги, им гораздо интереснее там, чем у нас», — заметил собеседник информагентства.

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