Россиянам объяснили, с чем связано падение уровня зарплат у IT-специалистов | 360°

Общество 15 сентября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, с чем связано падение уровня зарплат у IT-специалистов Ильгиз Валинуров: снижение зарплат айтишников связано с перегревом за последние 5 лет

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, с чем связано падение зарплат в сфере IT на российском рынке. Эксперт считает, что зарплаты у таких специалистов последние 5-10 лет были слишком высокими.

«Снижение заработных плат айтишников абсолютно логично. Это связано с тем, что последние 5-10 лет заработные платы в сфере IT были реально перегреты. Айтишники раньше имели необоснованно высокий уровень дохода. Например, лидер команды программистов (тимлид) мог получать 250 тысяч рублей в месяц, а это уровень зарплаты директора завода в регионах. Уровень ответственности у них разный, а доход одинаковый. Зарплаты у айтишников были перегреты», — сообщил Валинуров.

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Если ранее к IT-специалистам относились как к эксклюзивным профессионалам, то теперь эта эра прошла.

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«Сейчас IT-специалист — это просто рабочий класс. Как слесари на заводе, айтишники тоже „фигачат“ на своих станках», — резюмировал Валинуров.

Ранее РБК со ссылкой на данные сервиса «Хабр Карьера» сообщил, что уровень зарплат, который предлагали IT-специалистам в России, в августе снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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