Россиянам объяснили, с чем связано падение цен на iPhone

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн прокомментировал информацию о том, что стоимость iPhone последнего поколения снизилась в российских магазинах на 30%. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, падение цен произошло на фоне отсутствия техподдержки.

«iPhone скинул 30% цены, потому что больше нет техподдержки. Отсутствие гарантийного обслуживания от производителя — это риск. Рисковать такими большими суммами, что мы платим за iPhone, в нынешние времена не все готовы, поэтому спрос на эти смартфоны упал. Снизили цену, чтобы поддержать желание их покупать», — добавил Букштейн.

Сейчас iPhone 13 Pro Max с терабайтом памяти, который еще месяц назад в re: Store стоил 245 990 рублей, стоит 179 990 рублей. Также упали цены на «младшие» модели iPhone.