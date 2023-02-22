Общество 22 февраля 2023, 23:36 Россиянам объяснили, с чем связано непродуктивное расходование рабочего времени

Читать 360tv в

Специалист по тайм-менеджменту Виктория Шухат рассказала информагентству «МедиаПоток», что большинству людей чаще всего мешают выполнить заранее спланированную работу ненужные и бесполезные занятия. Это так называемые хронофаги.

Среди причин, которые ведут к непродуктивному расходованию времени, специалист выделила следующие: отвлечение на бесполезную болтовню, имитация работы во время серфинга интернета, форс-мажорные обстоятельства, а также некие внутренние обстоятельства.

Реклама

РИА ФАН указало на рекомендацию Шухат составить небольшую таблицу, в которую надо записывать факторы, снижающие уровень работоспособности. Отмечается, что подобный анализ поможет сделать более полезным и эффективным рабочий день.

Реклама