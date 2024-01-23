Общество 23 января 2024, 16:33 Россиянам объяснили резкое подорожание маленьких квартир Риелтор Яшенков объяснил рост цен на маленькие квартиры их востребованностью Unsplash

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Студии и однокомнатные квартиры резко выросли в цене из-за их востребованности у покупателей. Увеличение стоимости в беседе с Msk1.ru объяснили риелторы.

«Многим людям хватает только на эти квартиры», — рассказал основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков.

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Еще один фактор, который подогревает спрос на небольшую жилплощадь, заключается в возможности флиппинга. Россияне инвестируют накопленные средства в крошечные квартиры, ремонтируют их и продают по более высокой цене, объяснил риелтор.

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках в России за год увеличилась на 11%, до 162,5 тысячи рублей. В январе прошлого года показатель составил 146,3 тысячи рублей, сообщала «Газета.ru».

Спрос на жилье среди россиян может снизиться к весне 2024 года, считает доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин. Это поспособствует замедлению роста цен.