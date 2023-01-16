Общество 16 января 2023, 19:24 Россиянам объяснили разницу между найденной и краденой вещью Конституционный суд России разъяснил отличие находки от кражи Unsplash

Читать 360tv в

Присвоение найденной вещи становится кражей, если получивший находку человек не искал прежнего владельца и пытался уничтожить признаки того, что у вещи ранее был другой хозяин. Такое постановление выпустил Конституционный суд России.

Решение ведомство приняло по жалобам двух жителей Ульяновской области, осужденных за кражу. Заявители нашли чужие мобильные телефоны и не стали искать их владельцев. Приговоры вынесли на основании того, что присвоении найденной вещи с признаками нечестности отвечает нормам закона.

Реклама

В Конституционном суде напомнили, что в Гражданском кодексе есть статья о приобретении имущества, если собственник неизвестен. Там четко разграничивается хищение и находка.

Реклама

Обнаружение найденной вещи и отказ от поиска владельца считается правовым нарушением. Но если при этом нашедший прячет вещь от настоящего хозяина, уничтожает признаки о прошлом владельце, то это уже считается преступлением и влечет за собой ответственность.

При рассмотрении подобных дел судам нужно не только оценивать факт завладения найденным имуществом, но и последующее обращение в свою пользу.