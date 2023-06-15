Общество 15 июня 2023, 15:50 Россиянам объяснили различия между акциями и облигациями Финэксперт Троицкий: акции считаются более рисковым инструментом для инвестирования

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Акции, в отличие от облигаций, считаются более рисковым инструментом для инвестирования за счет своей волатильности и непредсказуемости. Об этом «Известиям» рассказал директор по инвестициям в «Точка Коммерческое финансирование» Александр Троицкий.

Облигациями принято считать ценные бумаги, которые служат кредитным обязательством государства, компании или другого эмитента перед инвестором. Акции же приобретают для получения дивидендной доходности и дохода от роста их стоимости.

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«Чаще всего облигации приносят фиксированный доход, который привязывают к риску дефолта (невыплаты по обязательствам) эмитента. Облигации считаются более надежным инструментом, но есть исключения», — заключил Троицкий.