Россиянам объяснили различие брони и отсрочки от частичной мобилизации | 360°

Общество 03 октября 2022, 06:04 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили различие брони и отсрочки от частичной мобилизации Юрист Ольшанский: отсрочка и бронь от частичной мобилизации отличаются причинами и сроками РИА «Новости»

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Бронь и отсрочка от частичной мобилизации различаются между собой. Как объяснил юрист Леонид Ольшанский, отсрочка связана с временными причинами, после изменения которых человека могут мобилизовать.

Ярким примером отсрочки Ольшанский назвал студентов, которые учатся.

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«Дать человеку получить образование — гуманный подход. Второй аспект — негоден, человек тяжело болен. Отсрочка — это если, например, много детей, не дай бог погибла мать, пока дети не достигнут совершеннолетнего возраста», — сказал Ольшанский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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Понятие брони связано с трудоустройством. Как отметил специалист, россиянин не подлежит частичной мобилизации, если он со своего рабочего места уже вносит вклад в обороноспособность страны.

По словам Ольшанского, бронь дается тем, кто работает на важнейших производствах, которые нужны для оборонной промышленности страны. Это касается самых различных сфер, добавил он.

Среди мест трудоустройства, на сотрудников которых распространяется бронь, адвокат назвал как оборонные заводы, так и специалистов в сфере IT и цифровых технологий.

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