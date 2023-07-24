Общество 24 июля 2023, 17:34 Россиянам объяснили проблему законодательного регулирования статуса невостребованных эмбрионов Daily Moscow: судьба эмбрионов определена приказом Министерства здравоохранения

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Судьбу невостребованных эмбрионов, которые могут остаться после проведения процедуры ЭКО, определяет Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. № 803н. Об этом Daily Moscow сообщили заместитель главврача ГБУЗ «ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова ДЗМ» Кирилл Иноземцев и эксперт в медицинском праве Светлана Ивлиева.

В соответствии с приказом эмбрионы, которые остались после проведения программ ВРТ, могут быть использованы с целью донорства.

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При этом эксперты рассказали, что эмбрион нельзя приравнять к объектам гражданских прав. Эмбрионы исключены из оборота, поэтому предметом договора дарения являться не могут.

Ивлиев отметила, что если возникают противоречия между федеральными законами и Приказом Министерства здравоохранения, то необходимо руководствоваться положениями закона.