Россиянам объяснили причины подорожания одежды

Рост цен на одежду россияне могут ощутить уже этой осенью, но пик придется на следующее лето. Такие прогнозы эксперты дали в беседе с «Известиями» и добавили, что в основном подорожание коснется вещей на масс-маркетах.

Дело в том, что в стоимость люксовой одежды уже заложены все возможные риски. Цена на такие вещи измениться может, но это будет почти не ощутимо. Чего не скажешь о более дешевой одежде.

Самая главная причина подорожания — рост цен на перевозки из Китая. Кроме того, возросла стоимость сырья доля производства одежды. На мировом рынке подскочили цены на хлопок, вискозу и другие материалы. Об этом рассказали в Минпромторге.

Кроме того, в какой-то мере повлияла пандемия коронавируса. Из-за ограничений важнейшие мировые логистические цепочки оказались разорваны.

По словам специалистов, рост цен на одежду примерно на 20% к следующему лету уже стал очевидным. Остановить его можно только в том случае, если вдруг внезапно подешевеет транспортировка. Впрочем, отечественных производителей это коснется меньше всего. У них ожидаемое увеличение цен составляет только 3-5%.

Ранее психологи рассказали, что одежда с цветочным принтом может поднять настроение и спасти от стресса. Дизайнеры подчеркнули, что яркий топ или платье хорошо сочетаются с другими элементами гардероба, а потому подойдут практически к любому стилю.