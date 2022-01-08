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    08 января 2022, 09:59

    Россиянам объяснили причину подорожания вторичного жилья

    Глава «Циан.Аналитики» Попов: Цена вторички выросла из-за повышения ставок по ипотеке

    Максим Зинкин

    Изменение условий льготного ипотечного кредитования квартир в новостройках стало причиной повышения интереса россиян к вторичному жилью. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

    Россиянам объяснили причину подорожания вторичного жилья

    Он рассказал, что в настоящее время стоимость готового жилья на рынке ниже, чем новостроек. Это вызвало повышение цен на вторичку из-за повышения спроса.

    «Этот рынок выглядит более привлекательным и благодаря возможности договориться о дополнительной скидке», — рассказал Попов.

    Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в 16 крупных городах оценивается в 104,9 тысячи рублей, что на 2,2% выше, чем в декабре 2021 года.

    Попов прогнозирует, что в 2022 году общий объем продаж вторичного жилья будет снижаться на фоне повышения банковских ставок.

    Риелтор Денис Коденко ранее рассказал, что ожидает снижения средней стоимости квадратного метра по стране на 10% из-за отсутствия спроса. Причиной он назвал стагнацию доходов населения.