Россиянам объяснили причину подорожания вторичного жилья

Изменение условий льготного ипотечного кредитования квартир в новостройках стало причиной повышения интереса россиян к вторичному жилью. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Он рассказал, что в настоящее время стоимость готового жилья на рынке ниже, чем новостроек. Это вызвало повышение цен на вторичку из-за повышения спроса.

«Этот рынок выглядит более привлекательным и благодаря возможности договориться о дополнительной скидке», — рассказал Попов.

Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в 16 крупных городах оценивается в 104,9 тысячи рублей, что на 2,2% выше, чем в декабре 2021 года.

Попов прогнозирует, что в 2022 году общий объем продаж вторичного жилья будет снижаться на фоне повышения банковских ставок.

Риелтор Денис Коденко ранее рассказал, что ожидает снижения средней стоимости квадратного метра по стране на 10% из-за отсутствия спроса. Причиной он назвал стагнацию доходов населения.