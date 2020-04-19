Россиянам объяснили правила замены истекающих паспортов

Паспорта и водительские права россиян с истекшим сроком действия будут действительны до 15 июля. При необходимости их можно заменить на новые, но потребуется соблюдать определенные правила.

Пользоваться истекшими паспортами и правами можно до 15 июля включительно. При этом получать какие-либо дополнительные справки не нужно, поясняет МВД.

«Тем не менее, при необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через единый портал госуслуг, либо воспользоваться предварительной записью по телефону», — отмечают в ведомстве.

Если действие паспорта закончилось до 1 февраля 2020-го, то документ недействителен и его обязательно нужно заменить. Тоже самое касается и водительских прав.

Кроме того, получение нового паспорта отложено и для тех, кто достиг 14 лет. До 15 июля несовершеннолетние могут пользоваться загранпаспортом или свидетельством о рождении. Действие всех документов иностранцев также продлеваются.

«МВД России в настоящее время прорабатываются сроки замены и порядок выдачи паспортов после завершения карантинных мероприятий, о чем будет дополнительно объявлено», — заключили в МВД.

Президент Владимир Путин 18 апреля подписал указ о продлении срока действия паспортов и прав, которые истекли в период с 1 февраля по 15 июля.