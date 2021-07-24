Россиянам объяснили последствия нового закона о соседях

В Госдуме рассматривают новый законопроект о соседях. Этот документ должен ограничить использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах так, чтобы не ущемлять комфорт остальных граждан. Что это значит и какие последствия ждут россиян после того, как документ примут, объяснил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

На сегодняшний день арендаторы не несут никакой ответственности за нарушение прав соседей. В силу того, что они могут часто меняться, пострадавшие иногда не могут назвать личность нарушителя, поэтому им просто оставаться безнаказанными, объяснил эксперт в комментарии агентству «Прайм».

Новый законопроект должен это исправить. Планируется, что весь ущерб, который причинил арендатор соседям, пострадавшей стороне будет возмещать собственник помещения по принципу солидарной ответственности. Благодаря этому соседи, права которых нарушили, смогут через суд требовать компенсации как от арендатора, так и от собственника, который пустил его в свою квартиру.

Собственники при этом смогут переложить обязанность по выплате компенсаций на арендаторов, если они снимали жилье по договору. В этом случае взыскание будет, скорее всего, производиться в порядке регрессного требования, уточнил Редин.