Россиянам объяснили порядок выплаты новых пособий на детей от 8 до 17 лет

В России назначили новые выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Пособия получат беременные женщины или одинокие родители ребенка указанного возраста. При их назначении используют комплексную оценку нуждаемости, рассказали в Минтруде.

Чтобы получать выплату в период ожидания ребенка, женщинам нужно встать на учет по беременности в период до 12 недель. Еще одним условием станет размер среднедушевого дохода в семье: он не должен превышать прожиточный минимум на человека.

«Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в среднем по России в 2021 году речь идет о сумме 6351 рубль.

Ежемесячные пособия на детей от восьми до 17 лет будут платить родителям-одиночкам. Им станут выплачивать половину от регионального прожиточного минимума на детей, установленного на дату обращения за назначением выплаты. В 2021 году это будет около 5650 рублей.

Заполнить заявление на пособие можно на портале госуслуг или при личном посещении отделения Пенсионного фонда РФ. В Минтруде подчеркнули, что большинство сведений для получения пособий проверят автоматически. Приносить дополнительные справки не потребуется.