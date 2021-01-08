Россиянам объяснили порядок уплаты налогов по вкладам

В России с 1 января действует налог по вкладам свыше одного миллиона рублей. Минфин напомнил, что этот налог коснется не самих вкладов, а процентов по ним.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — говорится в разъяснении министерства финансов России, которое опубликовал сайт ФНС.

В Минфине подчеркнули, что если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход при обложении НДФЛ будут учитывать в том налоговом периоде, в котором эти проценты зачислили.

Налог на доходы по вкладам от одного миллиона рублей ввели 1 января. Его нужно будет оплачивать, если в сумме проценты превысят базовый доход. Его определяет ключевая ставка ЦБ. По действующей ставке налоги нужно платить с суммы по процентам, которая превышает 42,5 тысячи рублей.

Налог с дохода, который россияне получат в 2021 году, начнут взимать в следующем.