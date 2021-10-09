Россиянам объяснили, почему можно не выгуливать собак рано утром

Как оказалось, нет необходимости жертвовать своим утренним сном ради выгула собаки. Питомец может и потерпеть, но для этого его нужно приучить к такому графику. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Вы вполне можете приучить собаку к такому графику, к которому привыкли именно вы. Главное соблюдать режим дня питомца и не заставлять терпеть собаку более 12 часов», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Чтобы подольше поспать, накануне нужно выйти на прогулку попозже. Но такой график должен быть постоянным. В частности, для взрослой собаки не важно, когда выгуливать — в 05:00 или 10:00 утра. Но перерыв между выгулами должен быть не больше 12 часов.

Если питомец не справил нужду дольше этого времени, то его здоровье может пострадать. А если собака будет постоянно сдерживаться, то это приведет к проблемам с мочевыводящими путями и пищеварительной системой. В основном собаки могут спокойно терпеть от семит до девяти часов после вечерней прогулки, Тем не менее эксперт посоветовал гулять чаще, например, каждые 8-10 часов.