Россиянам объяснили, почему важно вовремя проводить поверку счетчиков
Поверку счетчиков воды обязательно нужно проводить вовремя, иначе придется переплачивать за коммунальные услуги. Об этом написала «Парламентская газета».
Обычно интервал между поверками счетчиков холодной воды — шесть лет, а горячей — четыре года. При этом срок эксплуатации прибора составляет в среднем 12 лет, после его истечения счетчик нужно заменить.
Если не проводить поверку вовремя, показания принимать перестанут. По правилам предоставления коммунальных услуг, в течение трех месяцев плату будут рассчитывать исходя из среднемесячного объема потребления, а потом — исходя из норматива потребления с повышающим коэффициентом.
«Сейчас коэффициент составляет 1,5. То есть потребители платят по нормативу, умноженному на полтора», — объяснила зампред Комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Снова платить за воду по показаниям можно будет только после поверки.