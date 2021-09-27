Россиянам объяснили, почему важно сохранять брак

Психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, почему так важно сохранить семью, несмотря на различные разногласия. По его словам, эту нужно сделать из-за детей. Однако иногда развод оказывается единственным вариантом решения проблемы, написало РИА ФАН.

Специалист отметил, что развод наносит психологическую травму не только взрослым, но и их детям.

«Например, мать не дала пример счастливых отношений для своей дочери, параллельно внушала, что все мужчины сволочи. Как такая девушка будет относиться к семье? Поэтому важно сделать все возможное, чтобы сохранить семью. Как вариант, пройти курс семейной психотерапии, выйти из обид, упреков и оскорблений», — процитировало ИА Nation News слова Кульгавчука.

Если же в семье существует физическое насилие, то развод — единственно верный выход из ситуации. А если поводом для развода является сексуальная жизнь, нужно подумать обоим, как «раскрасить» эти отношения. По словам эксперта, не стоит думать, что у других все складывается идеально.