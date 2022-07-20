Россиянам объяснили, почему в жару нельзя употреблять алкогольные напитки

Врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова заявила, что употребление алкоголя во время в жары может спровоцировать инфаркт. Об этом она сообщила изданию utro.ru.

Медик объяснила, что наибольшую опасность представляют алкогольные коктейли. Благодаря сокам и газировкам человек может не ощущать высокую дозу алкоголя в своем напитке. Из-за разбавления алкоголя он может выпить много бокалов и не заметить, как наступило опьянение.

Во время жаркой погоды сосуды расширяются, а давление начинает расти. Таким образом у людей и наступает инфаркт, который может быть опасен летальным исходом, заметила медик.

Филиппова порекомендовала отказаться от острых блюд с высоким содержанием приправ, а также от соли и сладостей в период аномальной жары.