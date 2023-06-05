Общество 05 июня 2023, 03:10 Россиянам объяснили, почему в Духов день нельзя трогать землю и купаться «Пятый канал»: в Духов день запрещено работать в огороде и купаться РИА «Новости»

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Духов день — это один из самых главных православных праздников для верующих. Его отмечают на 51-й день после Пасхи. В этом году он выпал на 5 июня. «Пятый канал» напомнил, каких дел стоит избегать в этот день и почему.

Во-первых, не рекомендуется купаться. Верующие считают, что в Духов день вода — особенно реки и озера — становится местом пребыванием Святого Духа. Многие верят, что нарушившие этот запрет могут утонут, а русалки затянут их на самое дно.

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Также в этот день стоит быть осторожным с землей. Нельзя пересаживать цветы, копаться в огороде и просто трогать землю. Согласно православным традициям, земля священна и олицетворяет материальный мир. В Духов день ее считают «беременной» будущим урожаем. А вот устроить пикник на природе — разрешается, как и «покормить» землю маленькими кусочками еды.

Также в этот день нельзя шить, стирать, убирать. Но можно вспоминать усопших.

Если соберетесь в храм, оттуда можно забрать освященные березовые ветки и поставить дома рядом с иконами.