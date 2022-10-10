Россиянам объяснили, почему сейчас выгодно покупать жилье в Москве | 360°

Общество 10 октября 2022, 02:22 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, почему сейчас выгодно покупать жилье в Москве Эксперт по недвижимости Ракута: настало удачное время для покупки жилья в Москве РИА «Новости»

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Количество предложений на вторичном рынке недвижимости в Москве увеличился в сентябре на 20%, а цены упали на 30-40%. По мнению эксперта Дмитрия Ракуты, сейчас настало удачное время для выгодной покупки квартиры. Об этом написала «Вечерняя Москва».

Текущая ситуация в стране заставила некоторых москвичей продавать свои квартиры с большими скидками. Такое положение было ожидаемо, отметил Ракута.

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«На вторичном рынке резко появилось много предложений с ценой, которая намного ниже рыночной», — рассказал эксперт.

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Он предупредил, что сейчас покупка недвижимости сопряжена с риском. Некоторые квартиры продаются по доверенности — без участия собственника. По словам специалиста, сейчас можно выгодно приобрести жилье. Однако в стране снизилась покупательская способность из-за падения доходов граждан.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самолов рассказал о двух сценариях развития отечественного рынка недвижимости.

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