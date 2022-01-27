Россиянам объяснили, почему ПЦР-тест может показывать неверный результат
Терапевт Романенко: для получения верного ПЦР-теста нельзя в течение 2 часов промывать нос
Для того, что ПЦР-тест на коронавирус показал верный результат, необходимо не пренебрегать подготовкой к нему. По словам терапевта Татьяны Романенко, на результат теста влияет и то, на какой стадии заболевания он был выполнен, передала «Вечерняя Москва».
Ложноположительный результат может быть в том случае, если за два часа до проведения процедуры человек высмаркивался или промывал нос. Также, по словам медика, перед проведением теста на протяжении этого же времени нельзя ничего есть и пить.
Часто на результат влияет некачественно проведенная процедура.
«Нужно достаточно глубоко заводить инструмент для взятия мазка. Зачастую просто некачественно проводят тест — это влияет на его результат», — отметила врач.
Также Романенко отметила, что результат теста еще зависит от того, сколько вируса есть на слизистых. Если он находится внутри организма, то результат теста будет отрицательным.