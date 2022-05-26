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    26 мая 2022, 10:25

    Россиянам объяснили, почему прививки от ветрянки или краснухи не защищают от оспы обезьян

    Оксана Лавнюженко

    Вакцины от ветрянки или краснухи не могут снизить тяжесть течения болезни при заражении оспой обезьян. Связано это с тем, что ветряная оспа и краснуха не являются ортопоксвирусами, написал RT со ссылкой на ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

    Все эти заболевания относятся к разным семействам вирусов.

    «Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella Zoster, относящийся к семейству герпетических вирусов. Возбудитель краснухи — РНК-содержащий вирус, который принадлежит к семейству Togaviridae рода Rubivirus», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Там также уточнили, что переболевшие ветрянкой или краснухой не обладают иммунитетом к оспе обезьян.