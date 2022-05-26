Россиянам объяснили, почему прививки от ветрянки или краснухи не защищают от оспы обезьян

Вакцины от ветрянки или краснухи не могут снизить тяжесть течения болезни при заражении оспой обезьян. Связано это с тем, что ветряная оспа и краснуха не являются ортопоксвирусами, написал RT со ссылкой на ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Все эти заболевания относятся к разным семействам вирусов.

«Возбудителем ветряной оспы является вирус Varicella Zoster, относящийся к семейству герпетических вирусов. Возбудитель краснухи — РНК-содержащий вирус, который принадлежит к семейству Togaviridae рода Rubivirus», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там также уточнили, что переболевшие ветрянкой или краснухой не обладают иммунитетом к оспе обезьян.