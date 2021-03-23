Россиянам объяснили, почему подорожание бензина неизбежно

Информация о повышении цен на бензин вызывает очередную волну неудовольствия у россиян. Хотя в конце марте традиционно наступает сезон высокого спроса. Тем не менее важно другое — бензин в стране дорожает вне зависимости от того, что происходит с нефтью. Об этом «360» рассказал руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов.

«В целом цены на бензин и дизельное топливо растут. Важен факт, что цены растут вне зависимости от того, что происходит с нефтью. Безусловно, от этого очень устали граждане России», — рассказал эксперт.

Тем не менее сезон высокого спроса, который начинается в конце марта, наблюдается уже не первый год. Но в 2021 году он подошел на уровне котировок, который обычно происходит летом.

«Проблема заключается в том, что у нас в конце марта всегда наступает сезон высокого спроса, потому что в целом активизируются достаточно большое число экономических агентов, которым требуются нефтепродукты. Обычно биржевые котировки подходят к этому сезону на низком уровне», — объяснил Баженов.

Поэтому, по словам эксперта, рост цен по итогам года составит 8%.

«Учитывая, что в условиях высокого спроса цены всегда растут и мы начинаем с высокой базы, мы прогнозируем рост оптовых цен, а следом и трансляцию в розницу. Наш базовый сценарий предполагает рост цен по итогам года в размере 8%», — сказал аналитик.

Собеседник «360» отметил, что рост цен на уровне 3% он прогнозировал еще в январе. Но сейчас, учитывая, что с января по март цены уже выросли на 3%, а впереди сезон высокого спроса и оптовые котировки вплотную приблизились к розничным, то базовый сценарий выглядит именно так.

Однако в Москве, по словам Баженова, изменений особо никто не заметит. Но если рассматривать другие регионы, то рост цен будет вполне ощутимым.

Ранее в Счетной палате не исключили, что до конца 2021 года розничные цены в России на бензин станут выше инфляции. В худшем случае топливо подорожает на 14%.