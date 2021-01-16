Россиянам объяснили, почему опасно хранить новогоднюю елку до весны

Сотрудники МЧС России советуют жителям не держать елку долго после окончания новогодних каникул. Все дело — в пожарной опасности.

«После окончания праздников не рекомендуется держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет собой повышенную пожарную опасность», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы МЧС РФ.

В ведомстве подчеркнули, что также пожароопасными являются и искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов. При горении они выделяют токсичные вещества, что очень вредно для здоровья. А еще специалисты советуют сразу убирать осыпавшуюся хвою. Потому что она может вспыхнуть от любой искры.

С 15 января в Подмосковье заработали пункты приема новогодних елок заработали. На территории региона открыли около 200 площадок. Они будут работать месяц — до 15 февраля. Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь!» пройдет в Подмосковье уже в третий раз. Также деревья принимают на всех площадках, где расположены «мегабаки». За два года акции площадки приняли более 10,5 тысячи праздничных деревьев.