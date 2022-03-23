Россиянам объяснили, почему обмен машины на квартиру может оказаться невыгодной сделкой

Недвижимость во все времена считалась привлекательным активом для вложения денежных средств. Желание обменять квартиру на автомобиль может в будущем аукнуться потерей денег. Об этом заявил гендиректор компании «Релайт недвижимость» Константин Барсуков, написал сайт NEWS.ru.

«Сейчас мы находимся в ситуации когда может случится так, что цены на недвижимость начнут падать. И предвестником этого будет существенное сокращение спроса. Не будет вообще покупателей, ипотека дорогая, покупателей нет. В такой ситуации человек, который хочет продать квартиру, чтобы что-то получить взамен, может рассмотреть и подобного рода обмен. То есть, если он хотел купить машину и его устраивают та, которую ему предлагают, почему бы не поменять», — сообщил эксперт.

Автомобили со временем дешевеют, а вот квартиры, напротив, всегда будут расти в цене. На взгляд Барсукова, менять товар, который в будущем потеряет ликвидность, на товар, который дорожает, не логично.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что цены на жилую и на коммерческую недвижимость начинают снижаться.