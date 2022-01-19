Россиянам объяснили, почему необходимо убирать елку к Крещению

Психолог Анна Кирьянова заявила, что новогодняя елка после праздника Крещения становится нелепым и неуместным атрибутом в доме. По ее словам, если люди держат ее дома до майских праздников, это говорит о том, что они не способны принимать решения. Об этом написал «ФедералПресс».

«Без всяких суеверий и мистики можно сказать, что если в семье елка стоит до мая, то люди не способны принимать решения. Новогоднее украшение становится нелепым и неуместным атрибутом в доме», — отметила Кирьянова.

Если во время зимних каникул человек не нашел времени, чтобы убрать дерево из дома, то ему стоит задуматься над своим душевным состоянием.

У верующих, по словам священников РПЦ, существует традиция убирать елку к празднику Крещения. Во время крещенского сочельника необходимо соблюдать строгий пост, поэтому считается неуместным иметь в доме атрибуты светлого праздника Рождества, в том числе новогоднюю елку.