Общество 26 января 2023, 17:38 Россиянам объяснили, почему необходимо страховать жилье от пожара

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Заместитель начальник управления, начальник отдела административной практики и дознания УНД и ПР спасательного ведомства Сергей Лыков в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказал, почему стоит в обязательном порядке страховать жилье от пожаров.

Только за 2022 год в Тульской области произошло 523 пожара.

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Как отметил Лыков, дознаватели расследуют причины возгорания в 100% случаев, если на тушение была вызвана пожарная охрана.

«В ходе проверки по пожару дознаватели собирают документы и опрашивают свидетелей, устанавливают причины пожара и принимают меры к привлечению виновных к административной или уголовной ответственности», — добавил он.

Если огонь полностью уничтожил имущество, то доказать его наличие можно с помощью свидетелей, справок и счетов по стоимости в торговых организациях, сказал эксперт. Он также добавил, что страховка от возгорания является единственной возможностью получить деньги.