Россиянам объяснили, почему нельзя забирать себе найденный смартфон

Потерянный кем-то смартфон ни в коем случае нельзя трогать и забирать себе. Устройство может оказаться бомбой или же в нем будет содержаться компрометирующая информация, которая приведет к проблемам с полицией.

«Найденный телефон может содержать компрометирующую информацию, связанную, например, с наркоторговлей или другими преступлениями. В этом случае придется доказывать полиции, что вы не имеете к этому отношения», — пояснила агентству «Прайм» специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

Она добавила, что смартфон мог быть украден и специально подброшен в людное место. Тогда его новому владельцу тоже придется иметь дело с правоохранителями. Кроме того, в телефоне может быть вирус, который будет следить за действиями своего нового обладателя. Если в такой смартфон ввести платежные данные, то мошенники легко смогут списать деньги.

«Кроме того, найденный телефон может оказаться невольной „бомбой“. Например, у него может плохо работать аккумулятор, из-за чего он взорвется при попытке поставить его на зарядку дома», — предупредила Боровикова.

По ее словам, бывают и случаи, когда человек действительно просто потерял телефон. Но он может обвинить нашедшего в краже. Специалист рекомендует не оставлять себе гаджет, а отнести его в полицию.