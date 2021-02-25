Россиянам объяснили, почему нельзя верить сообщениям о незаконных переводах

Общественный деятель и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал, почему нельзя верить «сотрудникам банков», которые звонят по поводу неправомерных переводов, сообщило ИА НСН.

«Это крайне серьезная и важная новость. Нужно как можно до большего количества людей, которые находятся в вашем окружении, донести, что никто из банка не звонит, чтобы сообщить о каком-либо неправомерном переводе», — подчеркнул специалист.

Мариничев призвал не бояться вешать трубку, чтобы перезвонить в банк. Если перевода не осуществлялось, необходимо сообщить, с какого номера звонили. Еще нужно рассказать детали разговора, так как в службе безопасности банка обязаны отработать попытку мошенничества.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый дистанционный способ обмана. Они предлагают разные схемы быстрого заработка или выигрыша. Входя в доверие к пользователям Сети, они предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий, используя различную рекламу, в том числе с участием медийных личностей