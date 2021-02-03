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    03 февраля 2021, 07:08

    Россиянам объяснили, почему нельзя давать свой телефон чужакам

    Андрей Иванов

    Если дать незнакомцу свой смартфон, то можно лишиться не гаджета, а большего: он получит доступ к сообщениям от банка. Потом — звонок в финансовую организацию и просьба перевести деньги на свой счет. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
    Россиянам объяснили, почему нельзя давать свой телефон чужакам

    «При этом ключевая задача банка — идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредством цифрового кода в виде SMS-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении», — рассказал Кашкин.

    Собеседник добавил, что злоумышленник легко удалит сообщения о переводе, измененной сумме и спокойно скроется. Пропажа денег обычно всплывает спустя время.

    По словам Кашкина, если смартфон даже на короткое время попадет в руки опытному обманщику, он оперативно может установить специальное ПО, которое перешлет конфиденциальные данные на другой сервер.

    «У опытного специалиста на проведение таких манипуляций уйдут считаные минуты, и владелец телефона, скорее всего, ничего не заметит», — подчеркнул собеседник.

    Кашкин отметил, что если незнакомец просит смартфон, чтобы сделать срочный звонок, можно набрать предложенный номер самостоятельно и предложить поговорить по громкой связи.