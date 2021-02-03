Россиянам объяснили, почему нельзя давать свой телефон чужакам

«При этом ключевая задача банка — идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредством цифрового кода в виде SMS-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении», — рассказал Кашкин.

Собеседник добавил, что злоумышленник легко удалит сообщения о переводе, измененной сумме и спокойно скроется. Пропажа денег обычно всплывает спустя время.

По словам Кашкина, если смартфон даже на короткое время попадет в руки опытному обманщику, он оперативно может установить специальное ПО, которое перешлет конфиденциальные данные на другой сервер.

«У опытного специалиста на проведение таких манипуляций уйдут считаные минуты, и владелец телефона, скорее всего, ничего не заметит», — подчеркнул собеседник.

Кашкин отметил, что если незнакомец просит смартфон, чтобы сделать срочный звонок, можно набрать предложенный номер самостоятельно и предложить поговорить по громкой связи.