Россиянам объяснили, почему не стоит жить с захламленным балконом

РИА «Новости» вместе с комплексом городского хозяйства Москвы перечислили причины, по которым опасно жить с замусоренным балконом.

«Дни.ру» отметили саму очевидную причину — это возможность пожара. Плохо потушенная сигарета, кинутая этажом выше, может попасть на захламленный балкон и вызвать возгорание.

Другой момент — насекомые и птицы, поскольку оставленный на балконе мусор привлекает разную живность.

Еще одна причина чисто эстетическая. Балкон, забитый мусорными мешками — это некрасиво и негигиенично.