Россиянам объяснили, почему не стоит покупать новый IPhone на сером рынке

В России начались неофициальные продажи товаров западных брендов, которые ограничили поставки в страну. В частности, привозятся iPhone SE 2022 года. О том, как товары попадают в РФ и насколько безопасно их приобретать, «360» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, зарубежную технику ввозит «не бизнес, а серый рынок».

«В чемоданы кладут коробки и приезжают. Формально продавать такую технику нельзя даже с рук, потому что она не сертифицирована в России, если говорить конкретно про новый IPhone SE. И еще, привозя технику в чемодане, перевозчики не уплачивают налоги, они вывозят ее как для личного использования», — объяснил эксперт.

Покупателям товаров с серого рынка по закону ничего не грозит, однако есть другие подводные камни.

«Продукция дорогая, нет никакой гарантии на нее. Если только есть деньги и желание рискнуть, можно купить», — подчеркнул Муртазин.

Ранее аналитики отмечали, что после утверждения в РФ параллельного импорта ситуация может измениться: ассортимент товаров из-за рубежа вырастет, а цены на него снизятся. Эльдар Муртазин согласился с этим.

«Параллельный импорт, конечно, может повлиять на ситуацию, когда он начнется. Но в данный момент он не существует для России», — отметил эксперт.