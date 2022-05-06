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    06 мая 2022, 12:05

    Россиянам объяснили, почему не стоит покупать новый IPhone на сером рынке

    Аналитик Муртазин: рискованно покупать новый IPhone на сером рынке

    Екатерина Андронова, Оксана Кириллова

    В России начались неофициальные продажи товаров западных брендов, которые ограничили поставки в страну. В частности, привозятся iPhone SE 2022 года. О том, как товары попадают в РФ и насколько безопасно их приобретать, «360» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

    Россиянам объяснили, почему не стоит покупать новый IPhone на сером рынке

    По его словам, зарубежную технику ввозит «не бизнес, а серый рынок».

    «В чемоданы кладут коробки и приезжают. Формально продавать такую технику нельзя даже с рук, потому что она не сертифицирована в России, если говорить конкретно про новый IPhone SE. И еще, привозя технику в чемодане, перевозчики не уплачивают налоги, они вывозят ее как для личного использования», — объяснил эксперт.

    Покупателям товаров с серого рынка по закону ничего не грозит, однако есть другие подводные камни.

    «Продукция дорогая, нет никакой гарантии на нее. Если только есть деньги и желание рискнуть, можно купить», — подчеркнул Муртазин.

    Ранее аналитики отмечали, что после утверждения в РФ параллельного импорта ситуация может измениться: ассортимент товаров из-за рубежа вырастет, а цены на него снизятся. Эльдар Муртазин согласился с этим.

    «Параллельный импорт, конечно, может повлиять на ситуацию, когда он начнется. Но в данный момент он не существует для России», — отметил эксперт.